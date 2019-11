“Yo nunca le he pegado a una mujer. Nunca me he atrevido. Me enseñaron mis padres a respetar a la mujer. Mi abogado daba por hecho esto hace rato. El que se corre del camino, la paga. He tratado de andar derecho en la vida y si puedo ayudar a alguien lo voy a hacer. Es mentira lo que dice Cinthia”, agregó el actor de Historia de un clan.