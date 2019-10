Cuesta creer que una mujer tan mediática como ella no haya incursionado antes en las redes sociales. Sin embargo, acaso incentivada por el conflicto que mantiene con su ex esposo, sumado a que tanto él como Sofía Bonelli, su nueva novia, ya son habitués de Instagram, Mariana Nannis haya decidido que ella no se podía quedar afuera de este medio.