Con una sonrisa cómplice, Gaby le explicó: “Pero las reglas del juego dice que primero hay que apretar y cuando él (Iván de Pineda) te da la orden, podes contestar”, le recordó a Pagani. Pero al periodista no le gustó la respuesta, entonces anunció: “Señor, gané yo” y agregó: “No tengo ninguna duda. Poneme el tape. Lo importante es quién lo dijo primero. Lo apreté yo, pero no me anduvo. ”