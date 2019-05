—Algunos días más y otros menos. pero sí, sí. No solo estoy haciendo radio, que es lo que me gusta, sino que además estoy en un programa que tiene éxito, y eso también está bueno: saber que lo que uno hace no cae en saco roto sino que hay gente escuchando del otro lado. Una vez, en una radio de la Costa donde fui a trabajar un verano, di mi teléfono al aire para ver si alguien llamaba… y no me llamó nadie. Pensé que era un problema de las líneas de la Costa, y no: nadie estaba escuchando. Eso es frustrante. Y que hoy no me esté pasando, está buenísimo.