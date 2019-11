“Mi familia no recibirá grandes cantidades de mi fortuna. Eso no significa que no recibirán nada. Mis hijos han recibido algo de dinero de parte mía y de Susie, y recibirán más. Aún así, creo en la filosofía de que una persona rica debería dejar a sus hijos lo suficiente para hacer lo que deseen pero no demasiado como para que no hagan nada”, explicó en una entrevista el empresario estadounidense.