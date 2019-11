Y mientras Macaulay no hacía más que acumular escándalos en su vida, Kieran optó por un perfil bajo que incluyó participaciones en películas independientes que lo llevaron de a poco al reconocimiento de los grandes productores. Así fue como logró su protagónico en 2012, en el filme Igby goes down (Las locuras de Igby) donde compartió cartel junto al ídolo de los 90, Ryan Phillippe y la actriz Susan Sarandon, que interpretaba a su madre. La película logró participar de muchos festivales, mientras que Kieran obtuvo una nominación al Critic´s Choice Awards en la categoría mejor intérprete joven. La pelicula relataba la vida de un niño rico que trataba de encontrar su lugar su lugar en el mundo en Nueva York.