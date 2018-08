No obstante, según lo que declaró durante una entrevista brindada al diario británico The Guardian, en julio de 2016, Culkin no se arrepiente de nada de lo que hizo en el pasado, porque eso fue lo que lo llevó a convertirse en la persona que es hoy. "La vida me ha dado muchas lecciones y, sobre todo, me ha enseñado a sobrevivir. Tuve que comportarme como un adulto cuando era muy niño, pero sin la madurez necesaria para comprender cómo funcionaba el mundo. Ahora soy como un ave de presa que analiza el entorno que lo rodea, pero he dejado de pensar en mí mismo como un personaje público, porque es una locura vivir desde esa perspectiva en tercera persona", aseguró.