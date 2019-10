“Es un mundo en el que no rotan tan fácilmente los personajes. Yo tengo un trabajo en el que sé que todo el tiempo estás cambiando. Que empieza y termina, que tu cotidiano cambia todo el tiempo y siempre hay gente nueva. Ese mundo es divertidísimo y me encanta y la paso bien. Pero después mi hogar, mi universo personal, tiene la misma gente entrañable de siempre. Los que tenés agendados por el nombre de pila, sin poner el apellido. Soy muy aferrada a ese pequeño mundo con pocos participantes. Tengo muchos afectos y muchos amigos que me quieren mucho. Pero son los de siempre”.