“Gracias por meterte en la cuna a dormir conmigo, por jugar, bailar y cantar canciones inventadas. Por dejarme tocarte la oreja hasta que me duerma, por dejarme maquillarte como una puerta ante que tuvieras que ir a concentrar, por llevarme al colegio para que no baje y me vaya con vos a los entrenamientos, o a lo de Mauro Viale (sorry, ma), amaba dormir en el vestuario, tapada con lo que sea que me diera el utilero”, destacó la madre de Benjamín, fruto de su relación con el Kun Agüero.