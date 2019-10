Como no podía ser de otra manera, este domingo Luli realizó varias publicaciones en su cuenta en Twitter sobre las elecciones presidenciales. “Yendo a votar. No voté en las PASO decepcionada por gran parte de la política argentina, pero hoy me levanto consciente de que los retos futuros que le deparan a nuestro país deben ser afrontados por gente idónea y capaz. ¡Votar siempre debe ser una celebración de la democracia!”, escribió a la mañana.