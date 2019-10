No solo tuvo que soportar que un par de compañeros de trabajo le levantaran la falda en el ascensor y que su jefe la manoseara a su gusto, también sufrió la fractura de su brazo después de haber sido golpeada por Ahmet. Ella nunca lo denunció, él nunca pidió –ni siquiera- perdón. El empresario se creía Dios y tenía en sus manos las carreras de artistas tan enormes e influyentes como Ray Charles, Aretha Franklin, Led Zeppelin y AC/DC. Ella no tenía nada. Hoy con 57 años, Dorothy tiene la empatía de la industria en la que sigue trabajando y un libro “Anything for a Hit: An A&R Woman’s Story of Surviving the Music Industry” (2018) en el que cuenta todo.