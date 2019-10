“Al principio pensé que yo no había tenido esas experiencias, pero poco a poco mi percepción cambió hasta que entendí que sí, que yo también fui víctima de acoso sexual”, relata la actriz, que reconoce que durante mucho tiempo se culpó a sí misma por las situaciones que vivió. “He pasado por el mismo proceso que todas las víctimas: primero negación, después autoculparme porque no debería haber llevado tal vestido… Pero cuando te haces mayor lo ves desde otra perspectiva y te das cuenta de que solo eras una niña y que todas aquellas situaciones no estaban bien”, relató la actriz.