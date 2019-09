Además de She Said, hay varios libros de próxima publicación sobre el caso de Harvey Weinstein y el movimiento #MeToo. En octubre se publicará Catch and Kill: Lies, Spies, and a Conspiracy to Protect Predators, en el que el periodista Ronan Farrow hablará de su propia investigación respecto a las acusaciones contra el productor, y habrá un libro de ese tema por el escritor de The New Yorker Ken Auletta.