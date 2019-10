“Martín no quiere quedar mal con nadie pero no lo hace de mal tipo o por querer quedar bien con todos, es que él nunca confrontó. Yo lo entiendo, pero ya me hinché… todo tiene un límite. Tampoco quiero quedar como una boluda y que me empiecen a juzgar de uh, ésta le banca todo porque quiere estar con el tipo porque la mantiene, y a mí no me mantiene nadie”, afirmó al ser consultada sobre la posición de su novio en medio del conflicto entre ambas.