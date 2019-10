Procurando anunciar que será la única vez que hablará públicamente (“No podemos dar mucho más detalles, tampoco me gusta entrar en el puterío mediático; que no me vengan a buscar a la puerta porque es al pedo también”, advirtió), Tamara describió el estado anímico de Felipe: “Mi hermano está tranquilo porque sabe que no lo hizo. Él nos dice que no lo hizo". Por eso, según su razonamiento,"si la Justicia es justa no va a pasar nada, porque sería injusto que le suceda algo a alguien que no hizo lo que dicen".