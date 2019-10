Si bien su estreno fue maltratado por la crítica, el éxito fronteras afuera catapultó a Mickie y a Kim Basinger, al status de sex symbol a escala global. Se exhibió durante más de una temporada en salas de Francia, Italia, Brasil y Argentina. La historia no era gran cosa, pero la belleza y la química de los protagonistas alcanzaban para marcar a una generación. “Más de 10 mil hombres me aseguraron que practicaron el mejor sexo de sus vidas viendo la película”, se ufanó Rourke hablando sobre el filme. Para la historia, quedó la escena en que contempla el striptease de Kim, con el clásico de Joe Cocker “You can leave your hat on” que musicaliza hasta la fecha cualquier momento sensual en la televisión argentina.