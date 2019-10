Barbie Simons, muy cercana a Carolian Ardohain realizó una revelación respecto al ex de su amiga, Benjamín Vicuña, y el matrimonio. "Hoy está feliz, está contenta. Se la siente así. Es algo que deseó mucho y fue una conexión inmediata. Sé que no hay persona que no desee estar en esta situación como Caro: encontrar a un hombre que la contenga, que la cuide, que sea compañero y quiera a sus hijos”, dijo en Hay que ver.