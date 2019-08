Si bien Charly nunca abandonará a clásicos más cantados, también le da mucho espacio a reinterpretaciones de su catálogo más reciente: "La máquina de ser feliz", "Rivalidad" ("Dios bendiga la rivalidad", cantó en este tema que reivindica las "grietas" entre las personas), "Lluvia" y "Otro" -todas de "Random" (2017)-, junto a la emotiva "King Kong" y la solitaria "In The City That Never Sleeps" -de Kill GIl (2010)- van casi como bloques apenas separados por viejas glorias como "De mí", "Cerca de la revolución" -aquí volvió a agarrar la guitarra- y "Parte de la religión".