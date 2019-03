Los memoriosos y no tanto recuerdan que el primer contacto de McCartney con el público argentino fue en diciembre de 1993, en el marco del The New World Tour. Todavía duraba el auge de la convertibilidad y el 1 a 1 permitía la visita de megaestrellas internacionales como Madonna o Prince. Cuando se anunció la visita de Paul, Nito Mestre se puso en campaña para ser el telonero, hasta que logró el visto bueno de la organización, comandada por Daniel Grinbank. El ex integrante de Sui Generis había editado en 1991 Tocando el cielo, uno de sus mejores trabajos solistas, y tocó mayoría de los clásicos de la banda que integró con Charly García en la primera mitad de los 70.