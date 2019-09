Tiempo atrás, más precisamente en marzo, estuvo 11 días en la sala de terapia intensiva de la Fundación Favaloro por un cuadro de gastroenteritis. Sin embargo, el periodista contó que los médicos nunca le dieron un diagnóstico preciso sobre su enfermedad: “Me dijeron que había un virus de dengue, que no sabían cuándo lo pude haber tomado pero tampoco están muy seguros. Me hicieron todos los exámenes posibles y no daba nada. Afortunadamente la fiebre comenzó a bajar y el virus comenzó a ceder, pero tardó mucho tiempo. Ahora estoy readaptándome”.