“No, no lo voy a hacer. Es mucho esfuerzo, televisión diaria... A mí me encanta esto que hago los sábados y domingos”, comentó al aire la conductora. Esta declaración motivo que los ojos se pusieran sobre Mariana Fabbiani, quien desde el año 2013, es la dueña de ese espacio televisivo con mucho éxito con El Diario del Mariana. Teleshow contó hace algunas semanas que Mariana ya tenía firmado su contrato para el próximo año, con lo cual su continuidad en esa pantalla no está en discusión.