Después de tantas desilusiones, la "Chaparrita de Oro" afirmó estar totalmente retirada del amor. "No tengo ninguna relación y estoy muy feliz porque estoy casada con Dios, con la Virgen. Estoy viviendo una etapa muy interesante, estoy disfrutando pensar, leer, darme el tiempo de hacer las estupideces que hago, desbaratar y volver a coser, tejer y zurcir y volver a hacer todo lo que me gusta y que no hacía antes porque no me daba tiempo, entonces ahora estoy feliz".