"Y sin mirar atrás vamos a caminar por el mismo camino", escribió More en la red social junto a una selfie. Pero el mensaje más llamativo fue el que escribió en las stories. "Me quedo contigo porque, aún en los nuestros malos ratos, sigues siendo lo mejor que pudo pasarme", fueron las misteriosas palabras de la hija de Jorge Rial, que dio lugar a diferentes versiones a pesar de no haber mencionado al padre de su hijo. Ambrosioni, por su parte, también apeló a los mensajes enigmáticos y publicó: "Voy por todo lo que dijeron que no podía tener".