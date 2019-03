El canadiense volvió a la música en noviembre pasado con el lanzamiento de su décimo álbum, Love, después de un receso de dos años en los que se enfocó al tratamiento de Noah, que fue diagnosticado con cáncer en 2016. "Lo que más me gusta de la música es que está abierta a la interpretación. Espero que algunas personas se enamoren y que ayude a quien esté pasando por un momento terrible a sobrellevarlo hasta el día siguiente. De seguro espero que algunos bebés sean hechos con ella, necesitamos más música para hacer bebés", dijo, sobre su nuevo trabajo, el responsable de éxitos como Home, Everything y Haven't Met You Yet.