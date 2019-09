Poco antes de publicarlo, Wilson escuchó "People Know How To Love One Another", primer track del álbum en cuestión. "Demonios, lo hemos hecho", pensó el cantante. Es que todavía le sorprende ese sentimiento de triunfo, porque la banda recuperó la arrogancia creativa que sustenta su mejor trabajo. "Es indudablemente fantástico e indudablemente Kaiser Chiefs", declaró Wilson, entusiasmado por la energía restauradora en el corazón del nuevo disco del quinteto. "Este álbum trata de recuperar la confianza en el hecho de que disfruto lo que hago. En algún momento, había olvidado que era una gran parte de eso", aseguró.