La reflexión de Morena concluye con a pura motivación: "No importa qué pasó o qué va a pasar, vas a poder. Porque siempre pudiste, estás pudiendo ahora y vas a poder siempre". Y cuando no, cuando no pueda -porque a todos nos pasa- ahí estarán Francesco, Jorge, Rocío, Romina, Enrique y tantos más que la adoran.