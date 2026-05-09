MC busca llevar la Ley de Cuidados a contratos colectivos: sindicatos exigen derechos laborales reales

Inicialmente, la CTS fue concebida como un beneficio para proteger a los trabajadores de un posible despido o renuncia. Foto: Hegel

La bancada de Movimiento Ciudadano planeó convertir la Ley del Sistema de Cuidados en acciones laborales concretas dentro de los contratos colectivos de trabajo en la Ciudad de México. El objetivo es eliminar la división sexual del trabajo, reconocer el valor de las tareas de cuidado y garantizar este derecho humano para todas las personas en la capital.

El llamado fue resultado del foro La Mirada Sindical en la Consulta del Proyecto de Ley de Cuidados, que realizó el coordinador del Partido Naranja, Royfid Torres González, para articular dicha demanda con representantes sindicales de múltiples sectores productivos.

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“Tenemos que llevar la discusión a todos los sectores, pero sobre todo al campo laboral, donde se deben ejecutar las acciones de la Ley del Sistema de Cuidados, pues el tiempo y el cuidado es uno de los mayores problemas que hemos encontrado, entonces integrar esta perspectiva de los sindicatos se vuelve más importante, para entender los contextos, a través de las experiencias que nos han dejado”, expresó desde el salón Luis Donaldo Colosio del recinto legislativo de Donceles.

Las representantes sindicales coincidieron en que la redistribución de responsabilidades y la empatía de los empleadores son condiciones para que la ley funcione. La socialización de sus alcances resultó, en varios casos, uno de los mayores retos.

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Carolina Desirée Madrigal Silva, secretaria general de la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria de Entretenimiento, Turismo, Gastronomía y Comunicaciones en México de la CTM, advirtió que en su sector —activo las 24 horas, los 7 días de la semana— muy pocos trabajadores saben que los cuidados son un derecho.

Un trabajador con sombrero de paja se inclina para recolectar sal en los estanques de evaporación bajo un cielo despejado, acumulando montones de cristales blancos. (UAM)

Con ello, señaló que las mujeres conforman la mayoría de esa fuerza laboral y que los espacios de trabajo no siempre se adaptan a sus necesidades, incluidas las de las trabajadoras embarazadas.

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La representante pidió que la ley sea progresiva, intergeneracional y con mediciones, además de que contemple opciones de vivienda y movilidad. Argumentó que muchos trabajadores del sector son jóvenes que recorren largas distancias para llegar a sus empleos.

La sobrecarga laboral y los ejemplos empresariales

Taide Alejandra González Baca, secretaria general de la Federación de Sindicatos Unidos de la República Mexicana de la CROM, subrayó el cansancio mental y físico que genera la ausencia de una política de cuidados.

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Sin embargo, destacó que hay ejemplos empresariales, como Walmart, que ya aplican permisos de paternidad de 40 días durante el embarazo para que los trabajadores acompañen a sus parejas e hijos.

“Son muchos aspectos los que abarcan los cuidados, pero lo relevante es poder llevar de la letra de la ley a la práctica en acciones, que queden dentro de los contratos colectivos de trabajo y también dar a los empleadores incentivos ante las buenas prácticas que han tenido en este aspecto para motivar a otros agremiados y repliquen sabiendo que es una corresponsabilidad entre estado y empleadores en beneficio de todos”.

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La aviación: jornadas de más de 16 horas sin margen para el cuidado

El sector aeronáutico enfrenta una situación similar: pilotas y sobrecargos registran jornadas superiores a las 16 horas y destinan una parte considerable de sus ingresos al cuidado de familiares. Yessica Camuñas Elizondo, secretaria de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA), indicó que en un gremio donde 90 por ciento son varones, temas como la lactancia o los permisos menstruantes afectan directamente la calidad de vida y la seguridad.

El Diario Oficial de la Federación informa que aumentará la TUA en el AICM

“Hay ocasiones que estamos más de 12 horas en vuelo y nosotros no podemos retrasar un vuelo media hora para lactancia”, señaló Camuñas Elizondo. Agregó que contar con los antecedentes de una ley de cuidados les daría mayor respaldo para negociar con los empleadores.

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Por su parte, Silvia Elena González, de la ASSA, coincidió que su gremio está conformado en 70 por ciento por mujeres, lo que tiene un impacto mayor en una aplicación de acciones de cuidados y no son incluidas en la discusión.

Bajo este panorama, advirtió que el cansancio acumulado por jornadas de entre ocho horas y una semana de ausencia repercute directamente en la seguridad de los pasajeros durante los vuelos.

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“Nosotros, las mujeres con jornadas diversas, somos ignoradas de las discusiones por la naturaleza de nuestro trabajo. Entonces creemos que en nuestro caso los empleadores son parte fundamental de esta discusión para poder llevar en acción las políticas que surjan de esta ley”, señaló.

El sector financiero y las prácticas que ya mejoran la productividad

Erika Rosa Fernández Mejía, secretaria general de sitios de trabajo del Sindicato Nacional de Trabajadores de Instituciones Financieras de la CTM, informó que su organización ya promueve entre sus agremiados prácticas de crianza compartida, permisos de paternidad y licencias de salud. Además, mencionó a AXXA Seguros como ejemplo de empresa que aplica políticas laborales de modelo francés con impacto en la calidad de vida y la productividad.

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Fotografía de archivo de un trabajador en la Bolsa de Nueva York (EE.UU.). EFE/EPA/JUSTIN LANE

“Lo que buscamos es que el resto de los empleadores adopten estas medidas”, afirmó Fernández Mejía, y añadió que quienes lo han hecho registran mejoras sustantivas en productividad.

La industria musical y el llamado a no dejar la ley en letra muerta

Maura Patricia Hernández Tapia, coordinadora de programas de la Secretaría de Enlace Interinstitucional y Asuntos Multilateral del Comité Nacional de la CTM, expuso la precarización laboral de las mujeres en la industria musical, un sector que opera principalmente en horarios nocturnos y en condiciones desfavorables. Sostuvo que es “impostergable plasmar la letra de la ley en acciones y condiciones que queden en los contratos colectivos, para que se aplique y no sea un llamado a misa”.

Hernández Tapia también argumentó que convencer a los empleadores pasa por mostrarles que una mujer financieramente activa es más autosuficiente y genera mayores posibilidades para su entorno y para la sociedad.

Las cifras que justifican la inversión en cuidados

Torres González cerró el foro con un argumento económico: en Estados Unidos, la pérdida por abandono laboral vinculado a los cuidados asciende a USD 400 mil millones al año. Frente a ese dato, el legislador citó otra estadística del mismo país que, a su juicio, debe orientar el debate en México: por cada dólar invertido en cuidados, el retorno es de 18.

“Aunque acá faltan mediciones, hay estadísticas positivas que nos dicen que por cada dólar invertido en cuidados, hay 18 de retorno, y son de los aspectos que debemos valorar en México”, sentenció el coordinador de Movimiento Ciudadano en el legislativo local.