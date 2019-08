Pero el mundo del espectáculo no estaba dispuesto a soltar tan fácil a su antigua reina y fue así que le ofrecieron protagonizar una reality donde mostraba su vida cotidiana lejos de la fama. En Lindsay's Lohan Beach Club se la veía interactuar amablemente y sin divismos con empleados y clientes, bañarse sin desnudarse en el mar y disfrutar de un atardecer. No había sexo, drogas ni descontrol, no había novios violentos ni padres abusivos. Le propusieron a Lindsay que sus padres fueran parte del programa respondió "no". Entonces pasó lo que lamentablemente tantas veces pasa, la Lindsay feliz y tranquila no atrajo tanto a las audiencias como la angustiada y descontrolada. Conclusión: el programa fue levantado por aburrido e insípido.