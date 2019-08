—Hay situaciones que te llevan al grito, a la violencia. El destrato me lleva a ese tipo de cosas. Y me pongo jodido. Grito. Y grito. Entonces me dicen: "No me faltes el respeto". "No te falto el respeto, te estoy gritando, que es otra cosa. No te insulté, grito porque estoy enojado. Pero vos no sos el destinatario de eso, tu falta de respeto es la destinataria de mi enojo".