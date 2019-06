La historia de cómo se logró aquello fue más sencilla de lo que cualquiera puede imaginar. La relata el mismo Chávez: "Vino a Adrián a Mar del Plata y me dijo: 'Estuve pensando que el unitario tiene que ser una tira'. 'Lo hago ya', le dije. Es que a mí me echaron de una tira en el 78 por mal actor, porque yo no podía resolver los problemas de una tira. Y me prometí que iba a adquirir un oficio por el cual iba a poder dar esa materia que me habían reprobado. Y cuando Adrián me llamó entendí que era el momento de dar esa prueba". Así fue: dio la prueba y la pasó con facilidad, aunque también se recuerda de aquellos años la pelea entre él y Arana.