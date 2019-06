"Tuve mucha preparación. La gente de Disney me puso a disposición todo lo que te puedas imaginar, psicólogos, charlas, y sobre todo una coach, Amalia, que es una chica que está en silla de ruedas, como mi personaje. Ella me abrió como este umbral nuevo y me enfrentó con algunos prejuicios que, conociéndola a ella, me di cuenta que tenía -admite Fernando-. Yo tenía asociada la silla de ruedas a las cosas tristes, lúgubres. Me costaba mucho estar sentado al principio y me generaba mucha angustia. Conocí a una persona que tiene una vida 100% plena y desarrollada, y era una par, y no estábamos en ningún tipo de diferencia en cuanto a cómo encaramos la vida. Fue espectacular".