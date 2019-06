Si bien ya abandonó el hospital, Liliana aún no recibió el alta médica y deberá hacer reposo mientras continúe tomando la medicación. "Si evoluciono bien, puedo retomar mis actividades dentro de una semana. Pero, si hoy me preguntás si tengo ganas de trabajar, te digo que no", se sinceró la ex panelista de Intratables que ya había tenido Gripe A en 2009. "Fueron 40 días en los que no me acuerdo de nada porque estuve con fiebre muy alta".