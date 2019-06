La serie empieza así: "Punta del Este, primeros días del 2000. El mundo da vueltas, se escucha una leve y preocupante respiración. Afuera llueve, el día está gris, y apenas se ve mar de fondo. Es Diego Armando Maradona que se desvanece inconsciente en el parque de la casa. Guillermo Coppola y Carlos Ferro Viera lo ingresan a la casa e intentan reanimarlo. Es imposible. Diego se va. Diego se muere. Pero ninguno de los dos sabe qué hacer, especulan mientras Diego se está muriendo, no quieren que se entere ni 'La Claudia' ni la prensa. Nadie. Le ponen hielo en la cabeza, intentan levantarlo de ambos lados de manera descoordinada. Es en vano. No pueden. Deciden llamar a un médico a quienes le niegan que el ex astro haya consumido drogas".