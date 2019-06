Todavía asombrado por la repercusión mediática que encontró la pelea de los integrantes de un programa único, sí, pero que dejó de emitirse hace años, el periodista aseguró que no formaría parte de un nuevo CQC. Y concluyó: "Me habría encantando hundirme con el barco, pero no tuve la oportunidad porque se planteó una fórmula de programa que yo ya no podía hacer. Tampoco digo que yo tenía que conducir CQC, porque no es así. Pero ya no tenía ganas de hacerle la segunda a Pettinato".