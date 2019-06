—Yo no doy órdenes y no doy consejos. Eso me preserva siempre. Confucio decía: "El buen príncipe es aquel a quien no le obedecen órdenes sino le cumplen los deseos". Yo me manejo en ese punto: no doy órdenes y no doy consejos. Solo si alguno viene y me dice: "Che, estoy…". Bueno, para algo muy puntual capaz que te puedo dar una pequeña ayuda, pero nada sistematizado.