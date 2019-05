JMS — Cerrarla un poquito más sabes. Porque esto ya de un día a otro no va a ocurrir. Que no hubiera enemigos sino adversarios, que no es lo mismo. Que estas elecciones sirvieran para eso, para cerrar un poquito la brecha esta tremenda que se ha abierto estos años. Esto que hace, que ha hecho mucho daño en la Argentina, mucho daño, un daño tremendo a la Argentina familiar, a la Argentina social, a la Argentina de la calle, que ha separado familias, que separa amigos, que desune familias. Y que los que se encuentran razones para despreciar siempre al diferente, al que piensa distinto a ti, al que…

Seguro que ha habido gente en esto que tiene mucha responsabilidad, gente malintencionada que lo ha fomentado y que sigue fomentándolo. Pero también hay gente bienintencionada, gente que estoy seguro que está por entender bastante, que debe entender que no siempre el que piense diferente a ti es tu enemigo. Que no es que piense distinto a ti y no lleve razón. Que no el que piense diferente a ti va directamente contra ti. Esto no es así. Entones que solamente es otro que piensa distinto a ti y una sociedad libre se basa en una sociedad plural. En eso se basan las sociedades libres. Incluso Argentina tiene ejemplos de que los políticos son capaces de entenderse siendo ideológicamente muy distintos pero perteneciendo al mismo grupo electoral.

JS — No es verdad cualquier tiempo pasado fue mejor como mucha gente tiene en Argentina una añoranza de un pasado que yo no estoy seguro de que fuera tan hermoso como ellos lo piensan pero no olvides que en Europa en el siglo XX hubo dos guerras mundiales atroces. Hace 60 años que no sucede ¿no? Algo es algo.

— Joan usted hace mucho se definió como un hombre de izquierda, ¿qué es ser un hombre de izquierda?

JMS — Bueno, yo diría que todas las definiciones de este tipo necesitan tiempo y necesitan aclarar confusiones que pueden producirse. Pero fundamentalmente yo diría que una persona de izquierdas podríamos decir que, o un partido de izquierdas o un grupo social de izquierdas, podría ser una persona preocupada, preocupada por la igualdad, preocupada por la fraternidad… preocupada por la libertad. Respetuosa de los valores ajenos y en la posición de la libertad, de defender a los suyos de la manera que sea siempre y cuando no choquen directamente contra los mismos que pueda plantear. Esto y muchas cosas más; yo diría pensar en los demás. Los cristianos podrían decir amar al prójimo como a ti mismo. Tendría usted muchas definiciones de lo que es ser un hombre de izquierdas.

— Joaquín, ¿le gustó el libro de Cristina Kirchner?

JS — Mira, me han dicho, y lo creo tal como es ella, que nadie ha puesto una coma, que lo ha escrito ella, porque escribe como habla. El libro está bien escrito y si tiene una virtud es que no rehuye los temas más difíciles. Es decir, las acusaciones de enriquecimiento ilícito, habla de todo eso y se defiende a su manera. Yo no voy a opinar políticamente porque creo que en la grieta también los peronistas y el kirchnerismo tienen su parte de culpa, ¿no? Pero bueno, la defensa de los derechos humanos, todo lo que pasó con la ESMA, con las Madres y las Abuelas, todo eso es algo en el haber, ¿no? Es un libro más interesante que la mayoría de los libros que escriben los presidentes o ex presidentes porque no rehuye ningún tema. Y hasta aquí puedo contar.