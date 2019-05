"En la mitad del tema intenté agarrarle la mano para que cantara conmigo, me corrió y me dijo 'no me toqués', entonces yo seguí cantando. Cuando termina el tema lo quiero saludar y ni me saludó. 'Seguí cantando', me dijo, y cuando empiezo a cantar la otra canción él se va, y cuando voy saliendo para saludarlo me mira y me dice: 'prepárate un grupo si querés cantar la puta que te parió'", contó.