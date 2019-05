"No querría morirme nunca. Pero no depende de mí. La verdad que tengo más curiosidad que miedo. Tengo mucha curiosidad con saber qué pasa después. Si pasa algo trataré de venir a avisarles, pero no debe ser muy fácil porque sino alguno ya me hubiera avisado. Me parece mucho más probable la reencarnación. En algún momento te das cuenta que todo se acaba. Yo me di cuenta a los 25 años cuando estuve internado con tuberculosis y estuve con todos enfermos de cáncer", había reflexionado Gabriel Pinto, popularmente conocido como Tuqui hace unos años.