En respuesta a otro de los mensajes que recibió, la actriz expresó: "¡Harta de que hablen en mi nombre! ¡Si no me escuchaste decir eso, no digas lo que vos crees que pienso! ¡Gracias! ¡Decir cosas horribles de mi hija no es pensar diferente, al contrario! ¡Estas personas se meten con una bebé porque yo no pienso como ellas!".