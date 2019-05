—No me quedó ninguna cuenta pendiente. Si pudiera volver el tiempo atrás hubiese tenido menos miedos, en el sentido que no me reía mucho de mí misma. Tenía como miedo al ridículo, por eso cuando me tocó hacer lo de Floricienta, que era para chicos y había que sobreactuar y reírte del personaje, no me surgió hacerlo con facilidad. Me sentía más cómoda llorando que haciéndome la graciosa. Tiene que ver con la seguridad. Hoy no necesito que nada me defina y voy buscando mi camino más allá de lo que muestro.