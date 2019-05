—No, no, la idea de hacer las cosas bien. La idea de lo bueno, ¿no? Como si existiera alguien que fuese bueno y puro y va hacer las cosas bien. Y eso no existe. Nosotros estamos todo el tiempo con contradicciones internas y las tenemos que sobrellevar así, aceptando la contradicción, aceptando la oscuridad que tenemos adentro, la corrupción que tenemos adentro, y manejarla desde la incorporación, y no desde el rechazo y la negación. Me gusta hablar en términos no de lo que yo hago, en ese sentido soy medio hipócrita, no de lo que yo hago, de lo que yo puedo hacer o dónde tengo fallas. Viste que a veces vos escuchas: "Del Caño está comprando dólares", o "Echarri está en Nueva York". Para boludo, sí, tranca, no se trata de si yo soy comunista, si compro dólares o no. Se trata de ver cómo vas instalando maneras de pensar y cómo eso va generando conciencia en los demás. En lo personal, yo hago cómo puedo, lo que puedo. Más allá de lo que pienso, está bueno pensar y actuar en un sentido.