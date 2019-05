—Bueno, eso sí. Pero en realidad soy bastante rápido. Desde el primer corte me gusta hacer proyecciones de la película con un público común, que esté integrado por amigos, que no sea gente que trabajó en la película, que no conozca nada del guión, porque eso ayuda para verla con ojos frescos. No es para cambiar, ni para filmar ni para contar una historia que uno no quería contar y es la que quería el público; pero te ayuda a cerrar. Cuando ya vos ves que no está larga, que no está corta, que se entiende. Ahí se corta.