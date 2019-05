El pequeño toma clases de teatro desde hace tres años con Cecilia Miserere, y el año pasado ya fue parte del filme Los Adoptantes, de Daniel Gimelberg, que se estrenará en noviembre. "Quiero ser actor, pero no de comedia musical, porque es muy difícil. No quiero pasarme la vida aprendiendo a zapataear. Si me llaman del Bailando sería Anamá (Ferreyra) y Huevo Müller juntos. Me gusta hacer reír", dijo a la revista Gente.