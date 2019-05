Además, en una entrevista con Farándula Show, Fardin explicó que muchas personas la buscan para contarle sobre sus historias de vida. "No me da la infraestructura para tener el tiempo que amerita escuchar a cada una de esas personas. Por eso el libro trata de hablarles directamente y decirles lo que no puedo responder en los mensajes que me mandan desde las redes sociales o en los encuentros en la calle".