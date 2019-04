En 1959, interpretó en Broadway, The Pleasure of his Ccmpany que permaneció nueve meses en cartel. La actriz estaba feliz pero agotada. Necesitaba urgente descansar pero dónde. Una amiga le dijo que conocía un sitio tranquilo, rodeado de naturaleza, ignorado por los paparazzis y donde el silencio era regla. ¿Dónde está ese paraíso?, preguntó. Ese "paraíso" quedaba en Connecticut apenas a dos horas de Nueva York y se llama Regina Laudis. Solo había un pequeño detalle, no era un hotel sino un convento de monjas de clausura.