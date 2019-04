Madre de Manuel y Nicolás, de 24 y 20 años respectivamente, Marta se muestra muy optimista con respecto a las nuevas generaciones. "Yo, con mis hijos varones, todo el tiempo estoy aprendiendo sobre la deconstrucción machista. Me dicen: 'Mamá, no seas binaria'. Y me ayudan a entender las cosas de una manera mucho más natural. Fueron criados desde un lugar totalmente feminista, de eso doy fe, y son muy empáticos con este tema. Ellos tienen muy incorporado que la mujer es un par y que no está para atenderlos ni para que ellos la asistan sino para compartir la vida. Y me pasa lo mismo con mi sobrina, que es mujer. Los jóvenes tienen muy claro eso y a mí me pone bien de verlos crecer de esta manera", confiesa.