"Algo bien estaría haciendo si a él le molesto. Y que no soy tan buena como parezco, obvio. Buena no soy ni quiero parecerlo", ironizó luego, entre risas.

La ex mujer de Adrián Suar también defendió el rol de Actrices Argentinas: "Nosotras trabajamos con el corazón, con mucha fuerza, tratando de estar lo más organizadas que podemos. Nos dedicamos a otra cosa, que es actuar y habló por todas las Actrices Argentinas, no solo por mí. Lo que hago, lo hago sin ningún beneficio propio. Lo hago por otros y lo único que tengo como consecuencia es perder cosas. No gano nada en particular. Apostamos toda nuestra ganancia y ponemos toda nuestra popularidad, nuestro trabajo, espacio y nuestra voz, que se escucha más que otras, al servicio de algo en lo que creemos. Ni escrachamos, ni perseguimos, ni nada de eso".