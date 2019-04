DK Group, encabezada por Kolankowsky, es una productora especializada en programas con contenidos periodísticos y de entretenimiento. En el cine participó en proyectos como Sólo se vive una vez, Las grietas de Jara, Casi Leyendas. En el teatro nacional produjo American Idiot, Peter Pan y Casados sin hijos, y en Nueva York formó parte de las obras de Broadway Spring Awakening ,Once On This Island, Gettin' the band back together y Beetlejuice (en la actualidad).