Del Boca, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, la ex titular del INCAA Liliana Mazure y otras siete personas más serán juzgadas (aun debe sortearse el tribunal) por el destino de los 36 millones de pesos que el Estado nacional asignó, por adjudicación directa, a la productora A+A Group SRL para financiar la novela Mamá Corazón. Protagonizada por la ex figura de Celeste y Perla Negra, entre muchos otros éxitos televisivos, la ficción jamás salió al aire.