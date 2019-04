Junto a La Mona, los hijos y los nietos está Juana Delseri. Es su manager y ex esposa. La mujer que atiende cada detalle de la vida del cantante. Se separaron hace 20 años pero siguen conviviendo y el astro del cuarteto asegura que es "el amor de su vida". "No soy nada sin mi Juana, todo se lo debo a ella, me da libertad, me conoce y me cuida como nadie", reconoce el músico y agrega con pasión: "Nos divorciamos pero han quedado prendidos nuestros corazones".